Украина может стать топовым экспортером еды в Великобританию, - Наталуха
Об этом заявил Дмитрий Наталуха, нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития, в эфире программы "Агро Экспресс" на телеканале "Еспресо".
"После того, как они достигли подписания нового соглашения с ЕС, которая не является столь преференциальной, мы подписали безбарьерное бестарифное соглашение о торговле, у Украины реально появляется шанс стать одним из топовых поставщиков некоторых категорий пищевых продуктов в Великобританию", - сказал Наталуха.
Он отметил, что речь идет об очень крупном рынке.
В сюжете "Еспресо" говорится, что Лондон собирается покупать в Украине зерновые, свинину, молоко, помидоры и горох.
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Великобритания и Европейский Союз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.
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31 декабря в 23:00 Великобритания вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом Европейского Союза.
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