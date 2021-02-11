Украина может стать топовым экспортером еды в Великобританию, - Наталуха

11 февраля, 2021, 19:29

Украина имеет шанс стать одним из топовых экспортеров некоторых продуктов сельского хозяйства в Великобританию

Об этом заявил Дмитрий Наталуха, нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития, в эфире программы "Агро Экспресс" на телеканале "Еспресо".

"После того, как они достигли подписания нового соглашения с ЕС, которая не является столь преференциальной, мы подписали безбарьерное бестарифное соглашение о торговле, у Украины реально появляется шанс стать одним из топовых поставщиков некоторых категорий пищевых продуктов в Великобританию", - сказал Наталуха.

Он отметил, что речь идет об очень крупном рынке.

В сюжете "Еспресо" говорится, что Лондон собирается покупать в Украине зерновые, свинину, молоко, помидоры и горох.

Великобритания и Европейский Союз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.

31 декабря в 23:00 Великобритания вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом Европейского Союза.