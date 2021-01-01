Брекзит: Британия окончательно вышла из Европейского Союза

1 января, 2021, 12:13

Великобритания вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом Европейского Союза

Об этом пишет BBC .

Согласно сообщению, 31 декабря в 23:00 Великобритания вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что страна получила "свободу в собственных руках" и возможность решать вопросы "иначе и лучше", когда длительный процесс выхода из Европейского союза завершен.

Правительство Великобритании предупредило, что в ближайшие дни возможны некоторые сложности с поставками, поскольку вступают в силу новые правила и британские компании согласовывают изменения.

В то же время официальные лица отмечают, что новые пограничные системы "готовы к работе".

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