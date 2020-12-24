Великобритания и ЕС согласовали торговое соглашение после Brexit

24 декабря, 2020, 17:15

Накануне Рождества Великобритания и Европейский Союз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit

Об этом объявило британское правительство в своем заявлении, сообщает The Guardian.

За неделю до окончания переходного периода ЕС и Великобритания положили конец спорам по поводу условий двусторонней торговли после Brexit.

31 декабря 2020 года Великобритания выходит из единого рынка с ЕС и войдет в группу третьих стран для ЕС.

"Соглашение - фантастическая новость для семей и компаний во всех частях Великобритании. Мы подписали первое соглашение о свободной торговле, основанное на нулевых тарифах и нулевых квотах, которое когда-либо было достигнуто с ЕС", - сказано в заявлении.

Сторонам удалось достичь договоренности лишь за неделю до конца переходного периода, который начался в начале этого года. Великобритания вышла из ЕС год назад, но до 31 декабря оставалась на едином рынке ЕС, а также на нее распространялись другие европейские правила.

Без этого договора отношения между ЕС и Британией с 1 января регулировались бы правилами Всемирной торговой организации с соответствующими тарифами и препятствиями на границах.

Основным камнем преткновения в течение многих месяцев был вопрос вылова рыбы в британских водах и доступ к ним стран ЕС. Великобритания настаивала на том, чтобы с 1 января контролировать вылов рыбы в своих водах и удерживать большую долю улова, чем при действующей системе квот. Но Евросоюз хотел поэтапно внедрить новую систему рыболовства на более длительный период и сохранить больший доступ к водам Великобритании для суден из Франции, Испании и других стран-членов.

Соглашение позволит минимизировать препятствия для бизнеса и путешественников с обеих сторон Ла-Манша и ограничит экономический ущерб для экономик, которые понесли потери из-за пандемии COVID-19.

Поздняя договоренность по соглашению означает, что парламентская ратификация до конца года невозможна, поэтому речь идет о "временном применении" соглашения с 1 января.

Документ должен быть переведен на все официальные языки стран ЕС. Кроме того, он должен быть принят британским парламентом, Европарламентом и национальными парламентами стран-членов.

Британская Палата общин, скорее всего, проведет экстренное заседание на следующей неделе, а Европарламент будет голосовать за текст уже в январе.

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