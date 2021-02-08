Украинка Костюк проиграла россиянке в первом круге Australian Open
8 февраля, 2021, 13:37
Украинка Марта Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в первом круге Australian Open
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок продолжался 1 час и 23 минуты. Марта Костюк уступила Веронике Кудерметовой в первом и втором сетах.
Костюк только один раз играла в основной сетке Australian Open: в 2018 году она успешно прошла квалификацию и сыграла в третьем круге, проиграв Элине Свитолиной.
Первая ракетка Украины Свитолина в первом круге сыграет против чешки Мари Бузковой, которая занимает 52 место в рейтинге WTA. Поединок состоится в ночь с 8 на 9 февраля.
Australian Open - Grand Slam
первый круг
8 февраля
Вероника Кудерметова (Россия) - Марта Костюк (Украина) 6:2, 7(5):6
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