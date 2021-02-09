Свитолина одержала трудную победу на старте Australian Open

9 февраля, 2021, 08:20

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Открытого чемпионата Австралии победила Мари Боузкову из Чехии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Мельбурне украинка, которая занимает в мировом рейтинге пятое место, одолела 52-ю ракетку мира в двух партиях - 6: 3, 7: 6 (7: 5). На это Свитолиной понадобилось 2 часа 1 мин.

Первая ракетка Украины сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два из четырех брейк-поинтов.

Во втором круге украинка сыграет с Кори Гофф из США, которая занимает в мировом рейтинге 48-ю позицию.

Australian Open

первый круг

9 февраля

Элина Свитолина (Украина) - Мари Боузкова (Чехия) 6: 3, 7: 6 (7: 5)

Напомним, 8 февраля другая украинка Марта Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметов в первом круге Australian Open.

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