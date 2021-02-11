"Слуга народа" в 2020 году больше всего потратила средств на съемку видео и поддержку социальных сетей" , - Линник

11 февраля, 2021, 15:19

Партии неэффективно используют государственные средства. В частности, в "Слуге народа" в 2020 году больше всего потратили на видеоролики и поддержку социальных сетей

Об этом рассказала заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV .

"По состоянию на 9 февраля не все партии подали финансовые отчеты за весь 2020 год. Более того, мы получили отчеты только за третий квартал прошлого года. Но проработав представленные отчеты, мы можем отчитаться перед общественностью как и куда используют средства партий, которые финансируются из государственного бюджета. Есть уже первые несоразмерности в площадях, которые арендуют "ОПЗЖ". Это 2 тыс. кв. метров на трех официально задекларированных работников данной партии. Также "Слуга народа" арендует помещение на ул. Парковой площадью 1830 кв. метров. На эту площадь официально партия зарегистрировала 8 работников. То есть, на одного работника выделено 228 кв. метров. Трудно представить рабочий кабинет такой площади. Именно поэтому, средства налогоплательщиков не используют эффективно", - заявила Линник.

По ее словам, КИУ настаивал на том, чтобы ограничить самоуправление партий в разрезе распоряжения государственными финансами.

"Прежде всего, это деньги налогоплательщиков. Мы настаивали на ограничении использования государственных средств партиями. Эти средства можно было бы направить на содержание аналитических центров, которые помогали бы им создавать успешные законопроекты. Или направить средства на развитие своих региональных ячеек. Это помогло бы получать информацию от избирателей в регионах, наладила бы коммуникацию с людьми. Однако, на такие вещи партии не используют государственные средства", - добавила Линник.

Линник рассказала, куда тратила государственные средства политическая сила "Слуга народа" в 2020 году.

"Больше всего потрачено на социологические опросы, различного вида тренинги, поддержку сайтов, социальных сетей и съемку видео", - отметила заместитель директора КИУ Наталья Линник.

Напомним, КИУ сообщили, что по четвертой сессии Верховной Рады главными прогульщиками стали депутаты группы "За будущее", а фракция "ЕС" в Раде стала лидером по посещениями.

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