Рада за прошедшую сессию приняла более чем треть меньше законов, чем за позапрошлую - КИУ

1 февраля, 2021, 16:30

Комитет избирателей Украины заявил о низкой производительности Верховной Рады во время последней сессии

Об этом сообщила пресс-служба ГО в Facebook.

"Резко упало количество принятых законов. В течение 4 сессии было принято 110 законов. Так, на 3 сессии был принят 181 закон, на 2 сессии - 215 законов", - говорится в сообщении.

В то же время КИУ сообщает об уменьшении количества зарегистрированных законопроектов. В частности, во время 4 сессии зарегистрировано 934 проекта законов, на 3 сессии - 1 416, на 2 сессии - 1 003.

Также в КИУ сообщают, что втрое снизилось и общее количество проведенных голосований. В частности, всего во время 4 сессии состоялось 1 073 голосования, во время 3 сессии - 2 981, 2 сессии - 1 814.