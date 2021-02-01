Рада за прошедшую сессию приняла более чем треть меньше законов, чем за позапрошлую - КИУ
Об этом сообщила пресс-служба ГО в Facebook.
"Резко упало количество принятых законов. В течение 4 сессии было принято 110 законов. Так, на 3 сессии был принят 181 закон, на 2 сессии - 215 законов", - говорится в сообщении.
В то же время КИУ сообщает об уменьшении количества зарегистрированных законопроектов. В частности, во время 4 сессии зарегистрировано 934 проекта законов, на 3 сессии - 1 416, на 2 сессии - 1 003.
Также в КИУ сообщают, что втрое снизилось и общее количество проведенных голосований. В частности, всего во время 4 сессии состоялось 1 073 голосования, во время 3 сессии - 2 981, 2 сессии - 1 814.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти