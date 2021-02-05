КИУ: фракция "ЕС" в Раде стала лидером по посещениям заседаний, главные прогульщики - "За будущее" и ОПЗЖ

5 февраля, 2021, 15:38

По итогам четвертой сессии Верховной Рады главными прогульщиками стали депутаты группы "За будущее"

Об этом сообщает ОО "Комитет избирателей Украины" в Facebook.

"Главными прогульщиками Рады стали народные депутаты группы "За будущее". В среднем в течение сессии на пленарные заседания регистрировались только треть депутатов группы - 36%. Низкие показатели регистрации у народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". В среднем на заседаниях Рады регистрировалось 40 % депутатов политсилы", - говорится в сообщении.

По данным КИУ, у нардепов "Батькивщины" показатели посещения на уровне 51%, в группе "Доверие" - 56%, в "Голосе" - 58%.

"Лидерами по посещениями Рады в течение четвертой сессии ВР стали народные депутаты "Европейской солидарности" и "Слуги народа". В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 63% депутатов "Европейской солидарности" и 62% депутатов "Слуги народа", - заявили в КИУ.