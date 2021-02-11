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Espreso.tvСпортОбидчик Ломаченко неожиданно пожелал Кличко стать новым президентом Украины

Обидчик Ломаченко неожиданно пожелал Кличко стать новым президентом Украины


фото: Getty Images
Американский тренер Теофимо Лопес-старший пожелал Виталию Кличко стать новым президентом Украины

Видео с Лопесом обнародовал в Instagram юрист Николай Ковальчук, который работает в команде американского боксера.

Американец, который привел своего сына Теофимо Лопеса к титулу абсолютного чемпиона мира, заявил, что братья Кличко являются его друзьями и пообещал вскоре посетить Украину.

"Всем привет. Слава Украине! Слава Барселоне! Салют всем моим украинцам, особенно братьям Кличко. Вскоре мы будем в Украине, друзья. Я вас люблю. При новом президенте Украины - Кличко", - сказал Лопес-старший.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) .

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