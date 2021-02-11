 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортАмериканский боксер Лопес вышел на тренировку в футболке с трезубцем

Американский боксер Лопес вышел на тренировку в футболке с трезубцем


фото: Instagram
Абсолютный чемпион мира по боксу Теофимо Лопес из США сфотографировался в футболке с украинским трезубцем

Фото и видео с Лопесом опубликовал в Instagram юрист Николай Ковальчук, который работает в команде американского боксера.

В октябре 2020 Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать