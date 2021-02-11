Американский боксер Лопес вышел на тренировку в футболке с трезубцем

11 февраля, 2021, 13:31

Абсолютный чемпион мира по боксу Теофимо Лопес из США сфотографировался в футболке с украинским трезубцем

Фото и видео с Лопесом опубликовал в Instagram юрист Николай Ковальчук, который работает в команде американского боксера.

В октябре 2020 Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) .

11 февраля Теофимо Лопес поблагодарил украинских фанов , которые болели за него в поединке против Василия Ломаченко.

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