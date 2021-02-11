Слава Украине! Лопес поблагодарил украинских фанов, которые болели против Ломаченко

11 февраля, 2021, 10:35

Американский боксер Теофимо Лопес поблагодарил украинских фанов, которые болели за него в поединке против Василия Ломаченко

Видео обращение Лопеса к украинским болельщикам обнародовал юрист Николай Ковальчук, который работает в команде американского боксера в Instagram.

"Всем привет. Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих фанов и сторонникам из Украины. Слава Украине!", - сказал Лопес.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) .

9 февраля стало известно, что Теофимо Лопес проведет первую защиту звания абсолютного чемпиона мира в легком весе против австралийца Джорджа Камбососаю.

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