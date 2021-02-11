Магучих тримфально победила на чемпионате Украины по легкой атлетике. Видео

11 февраля, 2021, 18:51

Ярослава Магучих выиграла финал чемпионата Украины по прыжкам в высоту среди женщин

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ярославе Магучих с последней попытки покорилась высота в 2.00 м, которая была недоступна для Юлии Левченко, занявшей второе место с результатом в 1.96 м. Бронза у Ирины Геращенко (1.94).

Магучих трижды попыталась взять высоту в 2.05 м, однако так и не смогла покорить такую планку.

Чемпионат Украины

Прыжки в высоту

Женщины, Финал

1. Ярослава Магучих (Днепропетровская область) - 2.00 м;

2. Юлия Левченко (Киев) - 1.96 м;

3. Ирина Геращенко (Киев) - 1.94 м.

Видео прыжка:

Напомним, 9 января Ярослава Магучих победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на "Рождественских стартах" в Киеве с молодежным мировым рекордом в помещениях.

2 февраля Магучих с результатом 206 см победила на соревнованиях по прыжкам в высоту в словацкой Банска-Быстрице.

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