Магучих тримфально победила на чемпионате Украины по легкой атлетике. Видео
11 февраля, 2021, 18:51
1. Ярослава Магучих (Днепропетровская область) - 2.00 м;
Ярослава Магучих выиграла финал чемпионата Украины по прыжкам в высоту среди женщин
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ярославе Магучих с последней попытки покорилась высота в 2.00 м, которая была недоступна для Юлии Левченко, занявшей второе место с результатом в 1.96 м. Бронза у Ирины Геращенко (1.94).
Магучих трижды попыталась взять высоту в 2.05 м, однако так и не смогла покорить такую планку.
Чемпионат Украины
Прыжки в высоту
Женщины, Финал
1. Ярослава Магучих (Днепропетровская область) - 2.00 м;
2. Юлия Левченко (Киев) - 1.96 м;
3. Ирина Геращенко (Киев) - 1.94 м.
Видео прыжка:
- Напомним, 9 января Ярослава Магучих победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на "Рождественских стартах" в Киеве с молодежным мировым рекордом в помещениях.
- 2 февраля Магучих с результатом 206 см победила на соревнованиях по прыжкам в высоту в словацкой Банска-Быстрице.
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