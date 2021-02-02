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Espreso.tvСпортУкраинка Магучих установила мировой рекорд

Украинка Магучих установила мировой рекорд


фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с результатом в 206 см победила на соревнованиях по прыжкам в высоту в словацкой Банске-Быстрице

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook-страницу НОК Украины.

Ярослава Магучих сумела преодолеть высоту в 206 см - это новый национальный рекорд Украины по прыжкам в помещении.

Видео рекордного прыжка:

19-летней Магучих не хватило 2 см, чтобы побить мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях, который принадлежит Кайсе Бергквист и был установлен в 2006 году. Показатель украинки - третий в истории.

Второе место в соревнованиях в Словении заняла другая украинка, Юлия Левченко (196 см), третья позиция на счету белоруски Карины Демидик (193 см).

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