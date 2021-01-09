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Украинка Магучих выиграла соревнования в Киеве с мировым рекордом


фото: Reuters
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на "Рождественских стартах" в Киеве с молодежным мировым рекордом в помещениях

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики в facebook.

На соревнованиях в Киеве Магучих выиграла с результатом 2,02 м. Таким образом она повторила собственный рекорд Украины и мировой молодежный рекорд в помещениях, который установила в прошлом году на турнире в Карлсруэ (Германия).

Серебро "Рождественских стартов" с результатом 1,95 м завоевала Юлия Левченко, бронзу с показателем 1,92 м получила Ирина Геращенко.

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