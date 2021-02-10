Задержание титушек ОПЗЖ: полиция обнаружила в помещении оружие и гранаты
10 февраля, 2021, 21:28
Во время обыска в помещении в Тверском тупике в Киеве, где активисты выявили якобы базу титушек ОПЗЖ, полицейские изъяли несколько единиц оружия и гранаты
Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.
Все эти предметы будут направлены на экспертизу. Всего с указанного адреса в территориальное управление полиции приглашены более ста человек. С ними проводят процессуальные действия.
"Как только мы получили сообщение, что две группы человек собрались у здания в Тверском тупике, на вызов выехали дополнительные резервы правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и провели первоочередные следственные действия. В частности, в результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
- Напомним, Нацкорпус заявил, что нашел базу титушек ОПЗЖ: были слышны выстрелы, на место прибыла полиция.
- Впоследствии полиция начала задержания, титушек ОПЗЖ и парней сажали в автозаки и везли в отделение.
- Полиция начала уголовное производство относительно титушек по сообщению о намерении совершения хулиганских действий в Печерском районе Киева.
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