Нацкорпус заявил, что нашел базу титушек ОПЗЖ: были слышны выстрелы, на место прибыла полиция

10 февраля, 2021, 15:46

В центре Киева активисты Нацкорпуса нашли базу с молодыми людьми, которые якобы собираются дестабилизировать ситуацию и поддержать заблокированные каналы 112, NewsOne и ZIK

Об этом сообщил лидер Национального корпуса Андрей Белецкий.

"Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушки, которых Медведчук за деньги свозит в Киев для провокаций и дестабилизации ситуации в стране", - написал он.

Партия запустила стрим с места происшествия. Во время него были слышны выстрелы и звуки бросания металлических предметов. На место прибыла полиция.

В Нацкорпусе заявляют, что титушек привезли для провокаций для дестабилизации ситуации из-за санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK.

Полиция начала заходить на автобазу, где находятся титушки. Националисты поймали одного из титушек: тот признался, что получал 10 тыс. грн в месяц за поддержку митингов в пользу заблокированных каналов.