Нацкорпус заявил, что нашел базу титушек ОПЗЖ: были слышны выстрелы, на место прибыла полиция
Об этом сообщил лидер Национального корпуса Андрей Белецкий.
"Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушки, которых Медведчук за деньги свозит в Киев для провокаций и дестабилизации ситуации в стране", - написал он.
Партия запустила стрим с места происшествия. Во время него были слышны выстрелы и звуки бросания металлических предметов. На место прибыла полиция.
В Нацкорпусе заявляют, что титушек привезли для провокаций для дестабилизации ситуации из-за санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK.
Полиция начала заходить на автобазу, где находятся титушки. Националисты поймали одного из титушек: тот признался, что получал 10 тыс. грн в месяц за поддержку митингов в пользу заблокированных каналов.
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