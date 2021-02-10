Полиция начала задержание "титушек" ОПЗЖ, базу которых нашел Нацкорпус

10 февраля, 2021, 16:38

В центре Киева полиция начала задержание молодых людей, которые якобы собираются дестабилизировать ситуацию и поддержать заблокированные каналы 112, NewsOne и ZIK

Об этом сообщил лидер Национального корпуса Андрей Белецкий.

Так, на улице Тверской тупик в Киеве правоохранители начали задержание "титушек" ОПЗЖ, базу которых нашел и заблокировал Нацкорпус. Парней сажают в автозаки. На месте работают несколько правоохранителей.

В свою очередь, активисты Нацкорпуса выкрикивают лозунги.

"Мы предупреждали: "русского мира" здесь не будет", - отметил Белецкий.

Также, по его словам, в городе есть и другие подобные базы "титушек" от ОПЗЖ.

В свою очередь нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что молодые люди - это члены организации "Патриоты - За жизнь", отметив, что "проходили спортивные сборы организации".

Напомним, Нацкорпус заявил, что нашел базу титушек ОПЗЖ: были слышны выстрелы, на место прибыла полиция.

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