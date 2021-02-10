Полиция начала задержание "титушек" ОПЗЖ, базу которых нашел Нацкорпус
10 февраля, 2021, 16:38
В центре Киева полиция начала задержание молодых людей, которые якобы собираются дестабилизировать ситуацию и поддержать заблокированные каналы 112, NewsOne и ZIK
Об этом сообщил лидер Национального корпуса Андрей Белецкий.
Так, на улице Тверской тупик в Киеве правоохранители начали задержание "титушек" ОПЗЖ, базу которых нашел и заблокировал Нацкорпус. Парней сажают в автозаки. На месте работают несколько правоохранителей.
В свою очередь, активисты Нацкорпуса выкрикивают лозунги.
"Мы предупреждали: "русского мира" здесь не будет", - отметил Белецкий.
Также, по его словам, в городе есть и другие подобные базы "титушек" от ОПЗЖ.
В свою очередь нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что молодые люди - это члены организации "Патриоты - За жизнь", отметив, что "проходили спортивные сборы организации".
- Напомним, Нацкорпус заявил, что нашел базу титушек ОПЗЖ: были слышны выстрелы, на место прибыла полиция.
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