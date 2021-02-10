Россия использует вакцину "Спутник V" для политического влияния на ОРДЛО, - Шмыгаль

10 февраля, 2021, 14:47

Россия пытается использовать вакцину от коронавируса "Спутник V" для получения политического влияния на Восточную Украину и Восточную Европу

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в интервью Politico, сообщает LB.ua .

"Важно признать, что Россия фактически пытается навязать вакцину своего производства, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из регионов, особенно на те, которые пока не контролируются правительством", - отметил Шмыгаль.

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Он добавил, что для противодействия Украине важно получить сигнал о том, что ЕС окажет поддержку.

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"Самый сильный сигнал был бы, если бы мы начали получать вакцины от отдельных стран-членов при поддержке Еврокомиссии", - заявил Шмыгаль.