Россия использует вакцину "Спутник V" для политического влияния на ОРДЛО, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в интервью Politico, сообщает LB.ua .
"Важно признать, что Россия фактически пытается навязать вакцину своего производства, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из регионов, особенно на те, которые пока не контролируются правительством", - отметил Шмыгаль.
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Он добавил, что для противодействия Украине важно получить сигнал о том, что ЕС окажет поддержку.
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"Самый сильный сигнал был бы, если бы мы начали получать вакцины от отдельных стран-членов при поддержке Еврокомиссии", - заявил Шмыгаль.
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