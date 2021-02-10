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В Минцифры назвали самую популярную административную услугу среди украинцев


фото: epravda
Самой популярной административной услугой среди украинцев стала регистрация места проживания

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"В апреле мы будем запускать (онлайн - ред.) популярную услугу - изменение места регистрации. Потому что самая популярная услуга. Больше всего людей в стране каждый день стоят в очередях, в ЦНАП для того, чтобы изменить место регистрации", - сказал Федоров.

При этом, по словам министра, каждый третий человек проживает не по месту регистрации, а миллион украинцев не имеют регистрации вообще.

  • Напомним, ранее Федоров заявил  что Минцифры намерено сделать регистрацию места проживания декларативной и перевести эту услугу в онлайн.
  • Ранее в Минцифры сообщили, что с апреля в "Дии" появится шесть новых услуг.

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