В Минцифры назвали самую популярную административную услугу среди украинцев

10 февраля, 2021, 12:09

Самой популярной административной услугой среди украинцев стала регистрация места проживания

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"В апреле мы будем запускать (онлайн - ред.) популярную услугу - изменение места регистрации. Потому что самая популярная услуга. Больше всего людей в стране каждый день стоят в очередях, в ЦНАП для того, чтобы изменить место регистрации", - сказал Федоров.

При этом, по словам министра, каждый третий человек проживает не по месту регистрации, а миллион украинцев не имеют регистрации вообще.

Напомним, ранее Федоров заявил что Минцифры намерено сделать регистрацию места проживания декларативной и перевести эту услугу в онлайн.

Ранее в Минцифры сообщили, что с апреля в "Дии" появится шесть новых услуг.