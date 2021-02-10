В Минцифры назвали самую популярную административную услугу среди украинцев
10 февраля, 2021, 12:09
Самой популярной административной услугой среди украинцев стала регистрация места проживания
Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
"В апреле мы будем запускать (онлайн - ред.) популярную услугу - изменение места регистрации. Потому что самая популярная услуга. Больше всего людей в стране каждый день стоят в очередях, в ЦНАП для того, чтобы изменить место регистрации", - сказал Федоров.
При этом, по словам министра, каждый третий человек проживает не по месту регистрации, а миллион украинцев не имеют регистрации вообще.
- Напомним, ранее Федоров заявил что Минцифры намерено сделать регистрацию места проживания декларативной и перевести эту услугу в онлайн.
- Ранее в Минцифры сообщили, что с апреля в "Дии" появится шесть новых услуг.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти