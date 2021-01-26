С апреля в "Дии" появятся шесть новых сервисов, - Минцифры
Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, в апреле министерство запускает новые цифровые продукты в "Дии".
В частности, речь идет о сервисе "Дия ID", который позволит пользователям получить электронную подпись за несколько кликов. Поэтому украинцы смогут с помощью смартфона подписывать документы, а также получать финансовые и административные услуги.
Также появится услуга изменения места регистрации. Пользователи смогут онлайн регистрировать или отменять регистрацию места жительства.
Планируется, что с апреля станет доступна услуга по информированию о начале выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.
Кроме того, будет доступна автоматическая регистрация бизнеса онлайн, в частности, регистрация СПД без участия регулятора.
Среди других услуг, которые появятся, Федоров назвал электронный больничный и перенос в "Дию" услуг Кабинета налогоплательщика.
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