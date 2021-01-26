С апреля в "Дии" появятся шесть новых сервисов, - Минцифры

26 января, 2021, 13:15

С апреля с помощью "Дии" можно будет получить электронную подпись, строительные, а также ряд административных услуг

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в апреле министерство запускает новые цифровые продукты в "Дии".

В частности, речь идет о сервисе "Дия ID", который позволит пользователям получить электронную подпись за несколько кликов. Поэтому украинцы смогут с помощью смартфона подписывать документы, а также получать финансовые и административные услуги.

Также появится услуга изменения места регистрации. Пользователи смогут онлайн регистрировать или отменять регистрацию места жительства.

Планируется, что с апреля станет доступна услуга по информированию о начале выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

Кроме того, будет доступна автоматическая регистрация бизнеса онлайн, в частности, регистрация СПД без участия регулятора.

Среди других услуг, которые появятся, Федоров назвал электронный больничный и перенос в "Дию" услуг Кабинета налогоплательщика.

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