Правительство планирует сделать получение прописки необязательным, - Федоров

8 февраля, 2021, 09:47

Министерство цифровой трансформации намерено сделать регистрацию места проживания декларативной, через введение адреса в смартфоне

Об этом Федоров сказал в эфире Украина 24.

"Более 1 миллиона украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем (услугу, - ред.), она будет полудекларативная. Мы убираем штамп в паспорте, который есть на сегодня", - сказал Федоров.

По его словам, когда эту услугу полноценно запустят, чиновники не смогут требовать эту справку.

"Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже будет задание не человека, а чиновника - зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек. Потому что бумажка с пропиской - это исключительно дело неэффективности государства. Мы переводим эту задачу с плеч человека на плечи чиновника", - пояснил министр.

Напомним, ранее в Минцифры сообщили, что с апреля в приложении "Дія" появятся шесть новых услуг.

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