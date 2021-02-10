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Espreso.tvСпортНациональные ассоциации поддержали реформу Лиги чемпионов

Национальные ассоциации поддержали реформу Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Все 55 ассоциаций, входящих в УЕФА, поддержали расширение Лиги чемпионов с 32 до 36 команд

Об этом сообщает Sky Sports .

Представители футбольных ассоциаций-членов УЕФА провели конференцию по вопросу реформы Лиги чемпионов.

На заседании, участие в котором принял президент УЕФА Александр Чеферин, обсуждалась идея изменения формата турнира, который предусматривает увеличение числа участников с 32 до 36 команд и проведение группового этапа по "швейцарской системе", когда каждый клуб сыграет по 10 матчей.

Ни одна из 55 ассоциаций не выступила против этой идеи.

Окончательное решение об изменении формата Лиги чемпионов должны принять в апреле.

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