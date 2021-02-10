Реформы в Украине тормозит распространенная коррупция, - ЕС

10 февраля, 2021, 09:41

В Евросоюзе заявили, что в Украине процесс реформ продолжает тормозить распространенная коррупция

Об этом говорится в выступлении представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, который объявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Интерфакс-Украина .

"Я разделяю вашу (докладчика Микаэля Галера) отметку о том, что, "несмотря на заметный прогресс, очень распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине". Ее ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства ", - заявил Домбровскис.

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Он также отметил, что НАБУ должен быть независимым.

"За прошедшие годы Бюро показало свою эффективность и принесло ощутимые результаты. Борьба с коррупцией - ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС", - заявил вице-президент ЕК.

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В ЕС выразили убеждение, что последние события в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией показывают, что реформа судебной системы давно назрела.

"Венецианская комиссия и "дорожная карта" G7, которые дополняют постоянные советы делегации ЕС власти и политикам, дают четкие указания относительно того, что необходимо сделать", - напомнил Домбровскис.

При этом Домбровскис заверил, что в этом ЕС готов поддержать Украину.

"Мы настоятельно призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым. ЕС помогает Украине создавать правильные условия для процветания и мира. У Украины есть наша поддержка: политическая, финансовая и техническая" , - добавил он.