Представительство G7 в Украине опубликовало дорожную карту предложенных реформ

25 января, 2021, 18:22

Послы стран "Большой семерки" представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

Об этом говорится в документе . который распространило представительство в Twitter.

В сообщении говорится, что Украина попросила совета послов по укреплению антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

"Мы с радостью предоставили эти советы украинским партнерам, а сейчас делимся ими с широкой общественностью. G7 давно поддерживает реформы Украины в этих сферах практически материально и политически и остается преданной дальнейшей поддержке Украины в их реализации", - отметили послы.

В этой дорожной карте Украине рекомендуют временно увеличить кворум для КСУ, отложить процедуру набора судей до введения новых правил, обеспечить существенную роль международных экспертов при проверке кандидатов, а также усилить этические требования к судьям.

До февраля 2021 года предлагается разработать и принять комплексный документ относительно судебной реформы.

Также предлагается ликвидировать коллизию с Верховным Судом, объединив его с прошлой реформированной структурой. И пересмотреть структуру для объединения четырех кассационных судов и Палаты в единый Верховный суд с палатами.

G7 предлагает укрепить подотчетность судей через усиление дисциплинарной ответственности, принятие четких правил и процедур расследования и рассмотрения жалоб.

По НАБУ Украины рекомендуют создать надежную правовую основу для обеспечения институциональной независимости и бесперебойной работы бюро.

В конце прошлого года наши партнеры попросили совета послов G7 относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного Суда Украины в октябре и до этого. https://t.co/uKYpOYx52c

1/2 - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) January 25, 2021