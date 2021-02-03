ЕС призвал Украину провести реформу Высшего совета правосудия, - посол

3 февраля, 2021, 16:29

Европейский союз призывает к реформе Высшего совета правосудия как структуры, которая должна быть в центре реформирования судебной системы

Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Радио Свобода.

"Здесь следует отметить положительные сдвиги: первые приговоры, вынесенные Высшим антикоррупционным судом, усилия, направленные на выполнение требований по электронному декларированию имущества, были шагом в правильном направлении. Евросоюз выступил с четкой позицией о необходимости реформировать Высший совет правосудия", - сказал Маасикас.

Посол ЕС добавил, что в этом году начинается пересмотр Соглашения об ассоциации.

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