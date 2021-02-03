ЕС призвал Украину провести реформу Высшего совета правосудия, - посол
3 февраля, 2021, 16:29
Европейский союз призывает к реформе Высшего совета правосудия как структуры, которая должна быть в центре реформирования судебной системы
Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Радио Свобода.
"Здесь следует отметить положительные сдвиги: первые приговоры, вынесенные Высшим антикоррупционным судом, усилия, направленные на выполнение требований по электронному декларированию имущества, были шагом в правильном направлении. Евросоюз выступил с четкой позицией о необходимости реформировать Высший совет правосудия", - сказал Маасикас.
Посол ЕС добавил, что в этом году начинается пересмотр Соглашения об ассоциации.
Читайте также: Представительство G7 в Украине опубликовало дорожную карту предложенных реформ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти