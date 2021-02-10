"Русский мир" не пролезет!": в МВД сообщили об уголовном производстве по титушкам ОПЗЖ

10 февраля, 2021, 19:04

Полиция начала уголовное производство относительно титушек по сообщению о намерении совершения хулиганских действий в Печерском районе Киева

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

"В случае попыток антигосударственных силовых провокаций со стороны медведчуковско-путинских деструктивных сил, правонарушители получат мгновенную жесткую реакцию украинских правоохранителей. Хотите снова убедиться? Попробуйте! Ответ будет четкий и однозначный: морда в асфальт и кандалы. Все просто. Никакого пророссийского шабаша и попыток дестабилизировать ситуацию в стране по приказу Кремля мы не допустим! "Русский мир" не пролезет!" - подчеркнул он.

По его словам, следователи полиции Киева по сообщению о намерении совершения хулиганских действий в Печерском районе столицы начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлением) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия, в том числе обыск в здании на улице Тверской тупик. Кроме того, правоохранители устанавливают анкетные данные лиц, находящихся по указанному адресу, и цель их прибытия.

Напомним, Нацкорпус заявил, что нашел базу титушек ОПЗЖ: были слышны выстрелы, на место прибыла полиция.

Впоследствии, полиция начала задержания титушек ОПЗЖ и парней сажали в автозаки и везли в отделение.

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