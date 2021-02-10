"Перестань, не базарь": в Николаеве на комиссии по вопросам этики депутаты от ОПЗЖ не нашли общего языка

10 февраля, 2021, 18:41

В Николаеве во время заседания комиссии горсовета по вопросам этики поссорились двое депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невинчаный и Александр Медведев

Об этом сообщает местное издание НикВести.

Так, при обсуждении вопроса о форме пояснительных записок к проектам решения Невинчаный, который не является членом комиссии, но присутствовал на заседании, начал задавать вопросы специалисту аппарата горсовета, которая была докладчиком.

В свою очередь председатель комиссии, лидер фракции "Европейская Солидарность" Елена Киселева обратилась к сотруднице аппарата с просьбой "не отвлекаться" на нардепа.

Впоследствии, когда Невинчаный просил дать ему возможность выступить на комиссии, его однопартиец попросил "не базарить".

"Я предлагаю не отвлекаться на лиц, при всем моем уважении, имеющих право совещательного голоса", - отметила Киселева. - "Я могу тоже говорить", - в свою очередь возразил Невинчаный. - "Вы можете говорить, но по существу", - ответила председатель комиссии. - "Перестань, не базарь", - обратился депутат от ОПЗЖ Александр Медведев к Невинчаному. - "Что?" - спросил тот. - "Не базарь", - повторил Медведев. - "Что не базарь?" - отметил Невинчаный.

Впоследствии председатель комиссии все же предоставила Невинчаному слово. Он заявил, что в городском совете и так сложный механизм подачи проекта решения депутатом, а утверждение любых новых форм проектов документов еще больше усложнит процесс внесения проектов решений по инициативе депутатов.

"Когда вводится определенная форма письма согласования, пояснительной записки, - это сужает возможности депутата подавать проект решения и появляются формальные причины отказать в проекте решения, как у меня это было по детскому питанию", - заявил Невинчаный.

В свою очередь его однопартиец Медведев возразил на это следующее: "Ты приходишь как депутат городского совета. Кладешь своим корявым почерком написанное решение и говоришь: будьте добры", - отметил он. - "У меня было написано не корявым почерком", - отметил Невинчаный. - "Я просто говорю тебе, как надо делать", - сказал Медведев. - "Не надо мне говорить, как надо делать. Я не говорю вам, как надо делать", - добавил Невинчаный. - "Аппарат совета для того и существует, чтобы тебе правильно разработать этот вопрос", - сказал Александр Медведев.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич начал синхронно переводить на украинский язык выступление депутата от ОПЗЖ, который говорил по-русски во время сессии горсовета.

8 февраля депутат Николаевского городского совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невинчаный в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ отказался переходить на украинский язык по требованию должностного лица и заявил, что будет говорить на русском.

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