"Прыгал с языка на язык": на заседании горсовета мэр Николаева Сенкевич начал синхронно переводить доклад депутата с русского

2 февраля, 2021, 14:54

Мэр Николаева Александр Сенкевич начал синхронно переводить на украинский язык выступление депутата от ОПЗЖ, который говорил по-русски во время сессии горсовета

Об этом сообщает местное издание НикВести .

Так, во время заседания заседание городского совета Николаева депутат Владислав Чайка взял слово, чтобы внести в повестку дня проект решения. Чайка начал говорить по-русски, после чего получил замечание от присутствующих в сессионном зале.

"Послушайте, я могу говорить как на украинском языке, так и на русском. Для меня нет никакой разницы. Мы сейчас занимаемся не политикой, мы занимаемся экономикой", - сказал он в ответ.

В свою очередь мэр города Сенкевич напомнил ему, что согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", депутаты должны выступать на украинском.

"Конституцию я не нарушаю. Я могу говорить и на украинском, если вам так будет угодно, могу разговаривать. Но мои родители разговаривали и думали на русском языке. Поэтому я оставляю за собой право говорит на том языке, на котором я хочу, - отметил депутат от ОПЗЖ.

- "Будь ласка", - ответил мэр.

- "Да вот, послушайте", - продолжил свой спич Чайка.

- "Так ось, послухайте", - в свою очередь его слова поча переводы Александр Сенкевич.

- "На прошлой сессии...", - сказал депутат.

- "На минулій сесісії ... Я буду вас перекладати", - подчеркнул мэр.

- "Перекладайте. У нас є перекладач. Так що нічого страшного", - отметил Чайка.

- "Давайте перекладача тоді", - добавил Сенкевич в ответ.

Как отмечается, после этого депутат от ОПЗЖ продолжил говорить на украинском языке и предложил внести в повестку вопрос о создании временной комиссии, которая проверит работу водоканала. Но, когда перешел к следующему вопросу, снова заговорил на русском языке.

- "Что касается вопроса, который я поднимал по отмене решения исполкома ...", - начал Чайка.

- "Що стосується питання, яке я піднімав щодо рішення виконкому", - перевел мэр Николаева.

- "Правильно, перекладайте. Щодо рішення виконкому ... Теперь на русский переводите", - сказал депутат и продолжил "прыгать" с языка на язык.

А Сенкевич продолжил переводить все фразы, которые звучали на русском.

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