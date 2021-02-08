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Espreso.tvОбщество"Я буду говорить по-русски": в Николаеве депутат от ОПЗЖ Невинчаный отказался говорить на украинском по требованию чиновника

"Я буду говорить по-русски": в Николаеве депутат от ОПЗЖ Невинчаный отказался говорить на украинском по требованию чиновника

Депутат Николаевского городского совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невинчаный в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ отказался переходить на украинский язык по требованию чиновника

Об этом сообщает "НикВести" .

Так, в ходе заседания глава коммунального предприятия "Николаевводоканал" Борис Дуденко представил депутатам программу "Об утверждении городской целевой программы" Обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в городе Николаев на 2019-2033 годы ". В свою очередь присутствующий на заседании депутат Максим Невинчаный начал задавать ему уточняющие вопросы.

Отмечается, что его перебил глава комиссии, депутат от партии "Предложение" Дмитрий Иванов и напомнил коллеге, что в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", и попросил его прекратить говорить по-русски.

В ответ на это Невинчаный отметил, что не будет прислушиваться к советам главы комиссии и предложил ему обратиться в полицию с заявлением о нарушении им законов Украины.

- "Максим Андреевич! Я прошу прощения, у нас поднимают руку, я даю слово. Мы разговариваем на украинском языке!"

- "А я буду говорить на русском".

"У нас нет сегодня свободного переводчика".

- "Ничего страшного, я буду говорить на русском".

- "Нет! Не будет такого!"

- "Иск полицию, если я нарушаю законы".

- "Такого не будет!"

- "Составьте протокол. Что значит не будет?"

- "Есть закон".

- "Вы не хозяин и не обладаете контролирующем функциями, спасибо!"

- "Я вам говорю, что есть закон Украины. Вы как депутат должны ему подчиняться".

- "Давайте не переигрываете!"

- "Я не переигрываю".

- "Ну очень похоже, что переигрываете. Вы сильно вжились в роль".

После этого депутат от ОПЗЖ продолжил говорить на заседании комиссии на русском языке.

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