"Я буду говорить по-русски": в Николаеве депутат от ОПЗЖ Невинчаный отказался говорить на украинском по требованию чиновника
Об этом сообщает "НикВести" .
Так, в ходе заседания глава коммунального предприятия "Николаевводоканал" Борис Дуденко представил депутатам программу "Об утверждении городской целевой программы" Обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в городе Николаев на 2019-2033 годы ". В свою очередь присутствующий на заседании депутат Максим Невинчаный начал задавать ему уточняющие вопросы.
Отмечается, что его перебил глава комиссии, депутат от партии "Предложение" Дмитрий Иванов и напомнил коллеге, что в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", и попросил его прекратить говорить по-русски.
В ответ на это Невинчаный отметил, что не будет прислушиваться к советам главы комиссии и предложил ему обратиться в полицию с заявлением о нарушении им законов Украины.
- "Максим Андреевич! Я прошу прощения, у нас поднимают руку, я даю слово. Мы разговариваем на украинском языке!"
- "А я буду говорить на русском".
"У нас нет сегодня свободного переводчика".
- "Ничего страшного, я буду говорить на русском".
- "Нет! Не будет такого!"
- "Иск полицию, если я нарушаю законы".
- "Такого не будет!"
- "Составьте протокол. Что значит не будет?"
- "Есть закон".
- "Вы не хозяин и не обладаете контролирующем функциями, спасибо!"
- "Я вам говорю, что есть закон Украины. Вы как депутат должны ему подчиняться".
- "Давайте не переигрываете!"
- "Я не переигрываю".
- "Ну очень похоже, что переигрываете. Вы сильно вжились в роль".
После этого депутат от ОПЗЖ продолжил говорить на заседании комиссии на русском языке.
- Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич начал синхронно переводить на украинский язык выступление депутата от ОПЗЖ, который говорил по-русски во время сессии горсовета.
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