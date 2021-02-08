"Я буду говорить по-русски": в Николаеве депутат от ОПЗЖ Невинчаный отказался говорить на украинском по требованию чиновника

8 февраля, 2021, 17:04

Депутат Николаевского городского совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невинчаный в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ отказался переходить на украинский язык по требованию чиновника

Об этом сообщает "НикВести" .

Так, в ходе заседания глава коммунального предприятия "Николаевводоканал" Борис Дуденко представил депутатам программу "Об утверждении городской целевой программы" Обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в городе Николаев на 2019-2033 годы ". В свою очередь присутствующий на заседании депутат Максим Невинчаный начал задавать ему уточняющие вопросы.

Отмечается, что его перебил глава комиссии, депутат от партии "Предложение" Дмитрий Иванов и напомнил коллеге, что в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", и попросил его прекратить говорить по-русски.

В ответ на это Невинчаный отметил, что не будет прислушиваться к советам главы комиссии и предложил ему обратиться в полицию с заявлением о нарушении им законов Украины.

- "Максим Андреевич! Я прошу прощения, у нас поднимают руку, я даю слово. Мы разговариваем на украинском языке!"

- "А я буду говорить на русском".

"У нас нет сегодня свободного переводчика".

- "Ничего страшного, я буду говорить на русском".

- "Нет! Не будет такого!"

- "Иск полицию, если я нарушаю законы".

- "Такого не будет!"

- "Составьте протокол. Что значит не будет?"

- "Есть закон".

- "Вы не хозяин и не обладаете контролирующем функциями, спасибо!"

- "Я вам говорю, что есть закон Украины. Вы как депутат должны ему подчиняться".

- "Давайте не переигрываете!"

- "Я не переигрываю".

- "Ну очень похоже, что переигрываете. Вы сильно вжились в роль".

После этого депутат от ОПЗЖ продолжил говорить на заседании комиссии на русском языке.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич начал синхронно переводить на украинский язык выступление депутата от ОПЗЖ, который говорил по-русски во время сессии горсовета.

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