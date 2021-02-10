Отмена "Северного потока - 2" сблизит Россию и Китай, - глава МИДа Германии

10 февраля, 2021, 21:02

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что отмена строительства газопровода "Северный поток - 2" сблизит Россию и Китай

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Те, кто ставят "Северный поток - 2" под вопрос, также должны учитывать, по меньшей мере с геостратегической точки зрения, какие последствия это будет иметь, и что это значит для влияния Европы на Россию. Должно быть совершенно ясно, к чему это приведет с геостратегической точки зрения: это будет сближать Россию и Китай", - сказал он.

Напомним, в компании-операторе проекта Nord Stream 2 заявили, что возобновили прокладку труб в водах Дании, несмотря на усиленное давление со стороны Вашингтона.

Немецкая некоммерческая организация заявила, что власти предлагали администрации президента США Дональда Трампа 1 млрд евро за отказ от санкций против газопровода "Северный поток - 2".

Госсекретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что проект "Северный поток - 2" является "эгоистичным" творением России и Германии и вредит энергетической безопасности Европы.

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