У Дуды назвали "Северный поток - 2" "эгоистичным проектом" России и Германии

10 февраля, 2021, 17:55

Проект "Северный поток - 2" является "эгоистичным" творением России и Германии и вредит энергетической безопасности Европы

Такое мнение высказал в среду госсекретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает Польское радио.

"Это очень эгоистичный проект двух стран (России и Германии - ред.), который наносит удар по всей конструкции энергетической безопасности Европы и евроатлантического пространства", - заявил Щерский.

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Он назвал "информационным вбросом" появление в публичном пространстве информации о том, что новая администрация президента США при определенных обстоятельствах может согласиться на реализацию "Северного потока - 2".

По его словам, она появилась в немецких СМИ, однако за океаном нет ни одного подтверждения этой информации.

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"Наоборот, все наши американские собеседники это подтверждают. Президент Байден лично также очень негативно настроен по отношению к этому проекту, ведь он очень вреден для всей трансатлантической безопасности", - подчеркнул Щерский.

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