Германия предлагала Трампу 1 млрд евро за отказ США от введения санкций против "Северного потока-2", - экоактивисты
Об этом сообщает Радио Свобода.
Согласно обнародованному документу, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил фонды для импорта сжиженного газа из США. Предложение было сделано в личном письме министру финансов США Стиву Мнучину.
Саша Мюллер-Краенер, исполнительная директор организации, назвала эти сведения "скандальными" и обозначила это как "грязную операцию".
Согласно информации, правительство Германии предложило инвестиции в развитие терминалов сжиженного газа в Вильгельмсгафене и Брунсбуеттели.
В обмен на это от США ожидалось согласие на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2"
Министерство финансов Германии сообщило о подготовке специального заявления по этой информации.
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