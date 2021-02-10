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Espreso.tvОбществоГермания предлагала Трампу 1 млрд евро за отказ США от введения санкций против "Северного потока-2", - экоактивисты

Германия предлагала Трампу 1 млрд евро за отказ США от введения санкций против "Северного потока-2", - экоактивисты

Немецкая некоммерческая организация заявила, что власть предлагала администрации президента США Дональда Трампа 1 млрд евро за отказ от санкций против газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно обнародованному документу, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил фонды для импорта сжиженного газа из США. Предложение было сделано в личном письме министру финансов США Стиву Мнучину.

Саша Мюллер-Краенер, исполнительная директор организации, назвала эти сведения "скандальными" и обозначила это как "грязную операцию".

Согласно информации, правительство Германии предложило инвестиции в развитие терминалов сжиженного газа в Вильгельмсгафене и Брунсбуеттели.

В обмен на это от США ожидалось согласие на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2"

Министерство финансов Германии сообщило о подготовке специального заявления по этой информации.

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