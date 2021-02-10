Непогода: въезд грузовиков в Киев ограничат 11 февраля
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что 11-12 февраля синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, метели и похолодание. На период осложнения погодных условий с 7:00 11 февраля будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.
"Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будут пропускать в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - говорится в сообщении.
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Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты.
Также городская власть обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.
11 февраля с 7:00 будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев 11-12 февраля синоптики ...Опубликовано Киевская городская государственная администрация - КГГА Среда, 10 февраля 2021 г.
- Напомним, из-за непогоды, которая бушует уже несколько дней, в столице закроют 11 и 12 февраля детсады и школы, обучение будет проходить дистанционно.
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