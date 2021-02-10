Снег, гололедица и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 11 февраля

10 февраля, 2021, 19:40

Украину 11 февраля накроет циклон: ожидается снег, ледяной дождь, гололед и порывистый ветер

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Завтра циклон, как и положено южному циклону, снова осложнит погоду в большинстве областей Украины", - отметила пани Диденко.

Ожидается снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица и порывистый ветер.

В Донецкой области, Запорожье, в Крыму, в большинстве районов Херсонщины - без существенных осадков, максимум - небольшие.

По словам синоптика, фаза осадков будет зависеть от температуры воздуха.

Так, 11 февраля в Украине ожидается в течение дня -4 °C ... +3 °C, на севере и северо-западе местами до -4 °C ... -7 °C, в южной части +5 °C ... +10 °C, в Крыму до + 12 ° C ... + 14 ° C.

В Киеве завтра - также циклон, снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах, особенно на тротуарах. Ночью -7 °C ... -9 °C, днем -2 °C ... -4 °C.

Наталья Диденко подчеркнула, что 12 февраля циклон Volker еще погуляет в Украине, а 13 февраля атмосфера на его место назначит сильные морозы - к нам придет существенное похолодание.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb