Нардеп Пидласа назвала установление предельной цены на газ человечным решением
10 февраля, 2021, 22:41
Установление правительством предельной цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр - это удачное и человечное решение
Такую позицию высказала Роксолана Пидласа, нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Я не согласна, что установление предельной цены на газ - это популизм. В частности потому, что есть перекосы со стороны частных газсбытов, которые просто хотели нажиться на людях и на цене на газ, потому что у людей не было выбора. Это то, что может происходить на рынке, когда он нерегулируемый", - сказала Пидласа.
Она выразила уверенность, что временная мера с ограничением цены является достаточно удачной и человечной.
- Украинское правительство временно ограничило цену на газ суммой 6,99 грн в период с 1 февраля по 31 марта.
- Нафтогаз договорился с 26 газсбытами о поставках населению газа в феврале по цене до 6,99 грн/куб.
- Роман Ницович, директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group, призывает не поддаваться соблазну ничего не делать, а разобраться и выбрать себе поставщика газа, ведь правительственное ограничение - временное.
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