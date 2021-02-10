Нардеп Пидласа назвала установление предельной цены на газ человечным решением

10 февраля, 2021, 22:41

Установление правительством предельной цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр - это удачное и человечное решение

Такую позицию высказала Роксолана Пидласа, нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Я не согласна, что установление предельной цены на газ - это популизм. В частности потому, что есть перекосы со стороны частных газсбытов, которые просто хотели нажиться на людях и на цене на газ, потому что у людей не было выбора. Это то, что может происходить на рынке, когда он нерегулируемый", - сказала Пидласа.

Она выразила уверенность, что временная мера с ограничением цены является достаточно удачной и человечной.