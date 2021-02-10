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Espreso.tvЭкономикаНардеп Пидласа назвала установление предельной цены на газ человечным решением

Нардеп Пидласа назвала установление предельной цены на газ человечным решением

Установление правительством предельной цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр - это удачное и человечное решение

Такую позицию высказала Роксолана Пидласа, нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Я не согласна, что установление предельной цены на газ - это популизм. В частности потому, что есть перекосы со стороны частных газсбытов, которые просто хотели нажиться на людях и на цене на газ, потому что у людей не было выбора. Это то, что может происходить на рынке, когда он нерегулируемый", - сказала Пидласа.

Она выразила уверенность, что временная мера с ограничением цены является достаточно удачной и человечной.

  • Украинское правительство временно ограничило цену на газ суммой 6,99 грн в период с 1 февраля по 31 марта.
  • Нафтогаз договорился с 26 газсбытами о поставках населению газа в феврале по цене до 6,99 грн/куб.
  • Роман Ницович, директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group, призывает не поддаваться соблазну ничего не делать, а разобраться и выбрать себе поставщика газа, ведь правительственное ограничение - временное.

 

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