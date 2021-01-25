Является ли специальная цена - 6,99 гривен за кубический метр газа - удачным решением? Экспертный опрос

26 января, 2021, 10:00

В Украине с 1 августа 2020 года потребители могут выбирать поставщика газа. Однако об этом мало кто знает, но даже если и решится, - есть вероятность встретить сопротивление (незаконное) со стороны традиционного облгаза

Зимой газ подорожал, потребители получили платежки - и вышли на протесты, выражая свое возмущение. Власть принялась тушить пламя: правительство временно ограничило цену, по которой газ могут продавать населению с 1 февраля по 31 марта. Так появилась верхняя граница - 6,99 грн за кубометр газа.

Журналистка "Еспресо" Ольга Чайка спросила у экспертов, решит ли это постановление проблемы, которые привели к "тарифным протестам".

Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора":

Протесты были не только из-за повышения цены на газ. Есть несколько причин. Я думаю, основная - людям обещали, что тарифы будут снижаться, а так случилось, что сезонная цена на газ начала расти. Осенью можно было купить топливо по 4,50 - 5,50, в зависимости от поставщика. Но люди не знали о таких возможностях, ведь правительство никогда не пиарило реформу рынка газа. Хотя эксперты понимали, что зимой цена на газ будет расти.

Плюс цена на доставку. Люди вообще не понимают, что такое доставка газа, почему они должны платить за обслуживание трубы, - особенно, если они сами ее проложили. В течение 2020 года этот тариф за доставку фактически вырос вдвое.

Некоторые облгазы действительно распустились. Они всячески препятствуют людям. А люди даже если и пишут жалобы регулятору, не всегда получают адекватную реакцию. Только сейчас, после скандалов и протестов, нацрегулятор объявил о проведении проверок в тех же Лубнах, где, собственно, начались одни из самых массовых протестов.

Собственно, накопились все эти проблемы.

Решение правительства - это попытка утолить этот протест. Но я думаю, что это очень краткосрочное решение, которое может принести больше вреда рынку, чем пользы. Ведь все проблемы остались нерешенными.

Постановление правительства таит в себе риски. Я больше переживаю, имеют ли независимые игроки, которые появились на рынке, достаточного финансовых ресурсов, чтобы пережить эти два месяца. Потому что на рынке сейчас около 50 компаний, которые предлагают газ населению. Некоторые предлагают газ на 30% дешевле, чем традиционные газсбыты, некоторые - дешевле Нафтогаза.

Я думаю, что 90% украинцев об этом не знают.

Возможно, идея власти - перевести потребителей от компаний группы Фирташа к Нафтогазу, но она плоха.

Надо продвигать конкуренцию, проводить информационную компанию, постоянно говорить об этом по телевидению, отправлять какую-то информацию той же Укрпочтой: "У вас есть огромный выбор, вы просто об этом не знаете. Сменить поставщика так же легко, как сменить оператора мобильной связи". Да, нужно будет предоставить копию паспорта и копию документа, удостоверяющего права собственности, - но это не такие большие сложности.

Вместо этого говорят: "Мы лучше выбьем эти компании с рынка и все пойдут к Нафтогазу". Но все не пойдут.

Между тем у Фирташа есть два варианта: уйти с рынка, или обратиться в суд. Фирташ выбрал второй вариант. По крайней мере так заявили его поставщики - что будут продавать по цене 6,99, нести убытки, но обратятся в суд.

Само постановление юридически несостоятельно.

Во-первых, этот документ должен был пройти регуляторную процедуру, а он не прошел.

Во-вторых, если указанная цена ниже рыночной, должны быть предусмотрены источники компенсации. Признать это постановление незаконным очень легко. Я думаю, в ближайшее время кто-то это сделает.

В-третьих, закон о рынке природного газа четко говорит, что потребителей надо защищать через механизм ВСО (возложение специальных обязанностей). Здесь был использован другой алгоритм - фактически просто установлена предельная цена, и никакие специальные обязанности не определены. Это также нарушения. То есть документ высшей юридической силы, который говорит о другом.

Я думаю, правительство прекрасно осознает, что это решение очень легко выбивается суде. Я думаю, что свою компенсацию Фирташ выбьет.

Марьян Заблоцкий, нардеп от "Слуги народа", член финансового комитета Верховной Рады:

Правительственное решение в основном решит проблему с недовольством людей, потому что во многих регионах цена на газ поднялась даже выше, чем 10 грн за кубометр. Плюс поднялась стоимость транспортировки газа, которая тоже может составлять около 2 грн, а в некоторых регионах и больше.

Основная проблема, которая у нас была, - это то, что примерно 88% населения или 8 млн семей (те, кто отапливают свои дома газом), обслуживаются "Региональной газовой компанией" (РГК). "Региональная газовая компания" - это малоизвестное название в Украине, но это бывшие члены облгазов, и все они входят в группу Дмитрия Фирташа.

Мы приняли решение, что газ нельзя продавать дороже, чем 6,99 грн за кубометр. Рыночная цена на газ немного выше этой отметки. Это означает, что по крайней мере некоторое время частным компаниям будет невыгодно поставлять газ населению, и эта обязанность ляжет на Нафтогаз. И мы ожидаем, что почти все 100% населения перейдут на обслуживание к Нафтогазу.

Мы запустили рынок газа в августе прошлого года. Но не было сделано ключевого: не было аукциона или иной стартовой точки, которая определила бы, кто должен обслуживать. Практически всех перевели на обслуживание в газовые компании Дмитрия Фирташа. Это было неправильное решение. То есть мы в августе прошлого года просто образовали крупного частного монополиста - и он начал злоупотреблять своим положением.

Почему компании Фирташа удается держать такую монополию на поставки газа? Дело в том, что у них в собственности также трубы. Одна из причин, почему население трудно переходило к Нафтогазу, - местные представители облгазов часто запугивали потребителей, утверждая, что переходить к другому поставщику - это плохая идея.

Я думаю, что если мы разорвем этот круг, где владелец трубы и поставщик газа - это одно и то же лицо, то ситуация изменится, а конкуренция усилится.

В предыдущие месяцы формально не было проблем с тем, чтобы покупать газ по 7,20, а не по 10 грн. Можно было сменить поставщика на Нафтогаз даже онлайн, через "Приват24". Это занимает около 15 минут. Но мы увидели, что только 3% населения сменили своего поставщика газа.

Сейчас мы де-факто переведем всех в Нафтогаз, но конкуренцию на рынке мы не отменяем. Меры по государственному регулированию цен на газ будут действовать в течение последних двух месяцев отопительного сезона. После этого частные компании смогут снова конкурировать за потребителей.

В течение первых двух месяцев у потребителей, конечно, не будет мотивации менять поставщика газа. Потому что цена установлена одна для всех. Но с наступлением нового отопительного сезона картинка будет другая. Если кто-то предложит более низкую цену, чем Нафтогаз, то люди понемногу будут переходить.

Попытается ли Фирташ получить компенсацию через суды? Трудно прогнозировать. Но в любом случае в течение ближайших двух месяцев они не смогут продавать газ по цене выше 6,99 и либо будут продавать себе в убыток, либо уйдут с рынка.

В целом, люди, связанные с РГК, а также с российскими компаниями, на газовом рынке Украины с 1990-х. Думаю, они видели всякое и будут искать креативные способы. Но все же реформа рынка происходит. Им не нравилась даже и реформа рынка газа, которая предлагалась. Но, видите, через много лет Международный валютный фонд заставил ее внедрить.

Агия Загребельская, бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины, соучредитель "Лиги антитраста":

Я считаю, что решение правительства зафиксировать цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр не решает проблем с недовольством населения. Потому что несмотря на такое административное решение правительства сейчас, в начале февраля, люди получат платежки, в которых не будет стоимости 6,99. Они получат платежки с высокой стоимостью - и будут недовольны, как и раньше.

Платежки с ценой 6,99 люди могут получить только в марте - также за февраль соответственно. Плюс сегодня у государства нет юридических инструментов, позволяющих заставить частных поставщиков газа поставлять по цене 6,99. Правительство не имеет полномочий регулировать цену на рынке природного газа - соответственно, оно не имеет и инструментов принуждения.

Поэтому если получится так, что поставщики просто откажутся поставлять по 6,99 и будут поставлять по более высокой цене, в том числе за счет манипуляций вроде температурных коэффициентов и т.д. - то правительство, государство в этой части бессильны, они не могут их заставить этого сделать.

В целом это решение может иметь далеко идущие негативные последствия. Даже если правительству удастся на месяц-два проблему решить, то в дальнейшем будет та ситуация, которую мы имеем сегодня с монопольной структурой рынка, где доминирует РГК ("Региональная газовая компания") Дмитрия Фирташа.

Им на пятки уже наступает другой потенциальный монополист - это государственная компания Нафтогаз. А государственная монополия злоупотребляет не менее, а иногда и больше, чем частная монополия. Соответственно, мы можем войти в следующий зимний сезон с такой же проблемой - с монопольной структурой рынка, с возможностью газовых компаний злоупотреблять монопольным положением, завышать цены и тому подобное.

Правительство должно эту проблему решить: подготовить рынок газа и потребителей к зимнему сезону, чтобы они могли свободно менять поставщиков, выбирать любого другого поставщика, у которого меньше цена, и чтобы таким образом развивалась конкуренция.

Правительство это "домашнее задание" к зиме не сделало. Учитывая, что сегодня они не решают проблему, а только консервируют, есть основания полагать, что до следующей зимы могут тоже ничего не решить.

К тому же, возможна ситуация, когда зима пройдет, все эти массовые акции закончатся, и поставщики будут идти к государству и требовать компенсацию за весь это льготный период. Мы знаем, что в 2021 году в тариф на распределение газа нам всем включили погашение долгов частных поставщиков перед Нафтогазом. То есть одним из оснований, почему цена на распределение поднялась, было в том числе погашение долгов, которые положили на всех нас, потребителей.

В 2022 году в наших платежках так же может появиться графа "компенсация за предыдущие периоды", и мы будем погашать долг, который возник у частных поставщиков.

Роман Ницович, директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group:

Решение правительства о фиксации цены на газ имеет исключительно временный характер. Поскольку оно не решает те проблемы на рынке, которые приводили к подозрениям в том, что какие-то игроки могут злоупотреблять, например ставить высшие наценки. Также есть проблемы со сменой поставщика: сообщают, что отдельные облгазы препятствуют смене поставщика, насчитывают температурные коэффициенты и тому подобное.

Мы наблюдаем, что немногие вообще проинформированы о том, что у нас запустился рынок, есть возможность выбирать поставщика, сравнить ценовые предложения. Хотя информировать потребителей надо было еще с лета.

По данным инструмента "газотека", который мы, как аналитический центр, создали для того, чтобы помочь потребителям, сейчас на рынке уже есть такая цена - 6,99. Один из поставщиков в Херсонской области ее предлагает. Есть поставщики, которые предлагают 7,05; 7,10; 7,11 и т. д. Уже сейчас на рынке есть возможность голосовать кошельком.

Есть соблазн положиться на это решение, несмотря на то что оно временное: за нас это решили, зафиксировали эту цену, и дальше можно расслабиться.

Но, напротив, надо понять и правительству, и потребителям: это временная мера, дальше все равно будет рынок газа, необходимо будет работать над тем, чтобы все лучше знали о своих правах и возможностях, и могли сменить поставщика без каких-либо препятствий и манипуляций .

Мне кажется, инициатива правительства обязать всех поставщиков публиковать предложения с фиксированной ценой - например, если это контракт на год / сезон или иной период, - это шаг в правильном направлении. Это не будет какое-то административное регулирование цен, но это будет поощрение рынка к более гибким, более клиентоориентированным предложениямй.

Любая регулируемая цена - это не обязательно цена, которая соответствует рынку. Если на рынке складываются высокие цены, то всегда есть соблазн манипулировать теми объемами газа, которые назначаются бытовым потребителям по регулируемой цене, - и продать этот газ другим потребителям по рыночной цене, а разницу положить себе в карман.

Это был один из основных рисков, который существовал при предыдущих постановлениях, регулирующих эту цену, потому что она не всегда соответствовала рыночной или не всегда успевала за рыночной динамикой.

Временно замораживается состояние на рынке, потому что у потребителей не будет больших стимулов к смене поставщика. Их будто успокоили, что будет такая фиксированная цена - и все. Сохраняется доминирующее положение существующих поставщиков, которые связаны с облгазами. То есть доминирующее положение газсбытов. И нет гарантии, что это каким-то образом сдвинется с места.

И это будто бы такая дополнительная субсидия, которая распространяется на всех бытовых потребителей, - и поэтому это не совсем эффективный ресурс. В дополнение к адресным субсидиям, направленным на тех людей, которые действительно по своим доходам не в состоянии заплатить.