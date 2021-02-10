Хабиб заявил, что готов отказаться от чемпионского пояса UFC
Об этом сообщает Sport24.
По словам Хабиба, если он откажется от пояса, - ему будет легче.
"Конечно, от освобождения пояса мне станет легче. Камень на плечах будто какой-то. Пусть назначают бой за вакантный титул, претендентский бой. Хочу, чтобы была определенность, я Дани Уайту об этом уже сказал: все, что нужно в этом спорте, я уже сделал. У меня там еще остались "свои" люди - Дос Аньос, Гейджа, Конор. Их победы еще долго будут держать меня на слуху. Оставил там своих людей, пусть работают на мое имя", - сказал Хабиб.
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейджи на UFC 254. 32-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29 поединках в ММА.
- 18 ноября президент UFC Дэйна Уайт высказал убеждение, что российский боец Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру
- 19 ноября Нурмагомедов рассказал, что занимается сельским хозяйством после завершения спортивной карьеры.
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