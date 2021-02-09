УАФ назвала 3 претендентов на звание лучшего тренера Украины

9 февраля, 2021, 22:51

Украинская ассоциация футбола открыла голосования за звание лучшего тренера Украины 2020 года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook-аккаунт "Футбольные звезды Украины".

На звание лучшего тренера Украина 2020 года претендуют Александр Рябоконь ("Десна"), Виктор Скрипник ("Заря") и Мирча Луческу ("Динамо").

Пять номинантов выбрал экспертный совет УАФ во главе с первым вице-президентом ассоциации Олегом Протасовым. Победителя определят болельщики с помощью голосования на официальной странице церемонии "Футбольные звезды Украины".

Обладатели наград станут известны 15 февраля.

29 декабря стало известно, что лучшим игроком УПЛ 2020 был признан полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.

9 февраля Украинская ассоциация футбола открыла голосования за звание лучшего украинского футболиста, который выступает в иностранном клубе.

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