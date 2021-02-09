 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортУАФ назвала 3 претендентов на звание лучшего тренера Украины

УАФ назвала 3 претендентов на звание лучшего тренера Украины


фото: Getty Images
Украинская ассоциация футбола открыла голосования за звание лучшего тренера Украины 2020 года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook-аккаунт "Футбольные звезды Украины".

На звание лучшего тренера Украина 2020 года претендуют Александр Рябоконь ("Десна"), Виктор Скрипник ("Заря") и Мирча Луческу ("Динамо").

Пять номинантов выбрал экспертный совет УАФ во главе с первым вице-президентом ассоциации Олегом Протасовым. Победителя определят болельщики с помощью голосования на официальной странице церемонии "Футбольные звезды Украины".

Обладатели наград станут известны 15 февраля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать