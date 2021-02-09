УАФ назвала 5 претендентов на звание лучшего украинского легионера

9 февраля, 2021, 14:22

Украинская ассоциация футбола открыла голосование за звание лучшего украинского футболиста, выступающего в иностранном клубе

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .

На звание лучшего легионера 2020 претендуют Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Александр Зубков ( "Ференцварош", Венгрия), Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия).

Пять номинантов выбрала экспертный совет УАФ во главе с первым вице-президентом ассоциации Олегом Протасовым. Победителя определят болельщики с помощью голосования на официальной странице церемонии "Футбольные звезды Украины" .

Обладатели наград станут известны 15 февраля.

29 декабря стало известно, что лучшим игроком УПЛ 2020 был признан полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков .

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