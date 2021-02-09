УАФ назвала 5 претендентов на звание лучшего украинского легионера
9 февраля, 2021, 14:22
Украинская ассоциация футбола открыла голосование за звание лучшего украинского футболиста, выступающего в иностранном клубе
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
На звание лучшего легионера 2020 претендуют Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Александр Зубков ( "Ференцварош", Венгрия), Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия).
Пять номинантов выбрала экспертный совет УАФ во главе с первым вице-президентом ассоциации Олегом Протасовым. Победителя определят болельщики с помощью голосования на официальной странице церемонии "Футбольные звезды Украины" .
Обладатели наград станут известны 15 февраля.
- 29 декабря стало известно, что лучшим игроком УПЛ 2020 был признан полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти