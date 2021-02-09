Тайсон и Холифилд подписали контракт на третий бой, - СМИ
Об этом сообщает metro.co.uk .
Американский боксер Заб Джуда заявил, что Майк Тайсон и Эвандер Холифилд уже подписали контракт. Дата и место боя не сообщаются.
"Бой состоится, все согласовано. Майк Тайсон против Эвандера Холифилда: часть третья - потрясающе. Меня в этом поединке интересует все, нужно посмотреть первые два их боя, и нет никаких сомнений, почему захочется посмотреть их третью встречу в ринге. Контракт подписан. Майк и Эвандер тренируются каждый день. Оба выйдут в ринг, чтобы сделать свою работу. Все будет по-настоящему. Это будет отличный бой в третий раз", - заявил Джуда.
Американцы провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.
- Напомним, 12 января Эвандер Холифилд заявил, что его поединок против Майка Тайсона принесет организаторам $200 млн.
- 3 февраля Холифилд признался, что он близок к соглашению с соотечественником Майком Тайсоном о третьем поединке.
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