Тайсон и Холифилд подписали контракт на третий бой, - СМИ

9 февраля, 2021, 19:42

Легендарные боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд подписали контракт на третий бой

Об этом сообщает metro.co.uk .

Американский боксер Заб Джуда заявил, что Майк Тайсон и Эвандер Холифилд уже подписали контракт. Дата и место боя не сообщаются.

"Бой состоится, все согласовано. Майк Тайсон против Эвандера Холифилда: часть третья - потрясающе. Меня в этом поединке интересует все, нужно посмотреть первые два их боя, и нет никаких сомнений, почему захочется посмотреть их третью встречу в ринге. Контракт подписан. Майк и Эвандер тренируются каждый день. Оба выйдут в ринг, чтобы сделать свою работу. Все будет по-настоящему. Это будет отличный бой в третий раз", - заявил Джуда.

Американцы провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.

Напомним, 12 января Эвандер Холифилд заявил, что его поединок против Майка Тайсона принесет организаторам $200 млн.

3 февраля Холифилд признался, что он близок к соглашению с соотечественником Майком Тайсоном о третьем поединке.

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