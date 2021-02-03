Холифилд рассказал, когда состоится третий бой с Тайсоном
3 февраля, 2021, 13:20
Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд заявил, что он близок к соглашению с соотечественником Маком Тайсоном о третий поединок
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам 58-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира, его бой против другой легенды бокса - 54-летнего Майка Тайсона - может состояться в этом году.
"Состоится третий бой с Тайсоном? Я бы сказал так. Думаю, это уже близко. Думаю, мы оба этого хотим. Думаю, это произойдет", - сказал Холифилд.
Американцы провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.
- Напомним, 12 января Эвандер Холифилд заявил, что его поединок против Майка Тайсона принесет организаторам $ 200 млн .
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