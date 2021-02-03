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Espreso.tvСпортХолифилд рассказал, когда состоится третий бой с Тайсоном

Холифилд рассказал, когда состоится третий бой с Тайсоном


фото: Getty Images
Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд заявил, что он близок к соглашению с соотечественником Маком Тайсоном о третий поединок

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам 58-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира, его бой против другой легенды бокса - 54-летнего Майка Тайсона - может состояться в этом году.

"Состоится третий бой с Тайсоном? Я бы сказал так. Думаю, это уже близко. Думаю, мы оба этого хотим. Думаю, это произойдет", - сказал Холифилд.

Американцы провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.

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