Холифилд рассказал, когда состоится третий бой с Тайсоном

3 февраля, 2021, 13:20

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд заявил, что он близок к соглашению с соотечественником Маком Тайсоном о третий поединок

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам 58-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира, его бой против другой легенды бокса - 54-летнего Майка Тайсона - может состояться в этом году.

"Состоится третий бой с Тайсоном? Я бы сказал так. Думаю, это уже близко. Думаю, мы оба этого хотим. Думаю, это произойдет", - сказал Холифилд.

Американцы провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.

Напомним, 12 января Эвандер Холифилд заявил, что его поединок против Майка Тайсона принесет организаторам $ 200 млн .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb