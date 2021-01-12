Холифилд назвал невероятную сумму, которую принесет бой с Тайсоном

12 января, 2021, 09:25

Американский боксер Эвандер Холифилд заявил, что его поединок против другого экс-чемпиона мира из США Майка Тайсона принесет организаторам $ 200 млн

Об этом он заявил в интервью The Sun.

По словам Холифилда, его бой против Тайсона превзойдет кассовые сборы от поединка "Железного Майка" против Роя Джонса, который принес организаторам $ 80 млн.

"Я считаю, что наш бой с Майком Тайсоном соберет $ 200 млн. Я думаю, Майк уже получил мое сообщение. Если он намерен это сделать, то сделает, если нет, то нет. Он должен принять решение сейчас, и нам нужно достичь соглашения . Я буду рад, если Майк встретится со мной на ринге ", - сказал Холифилд.

Он добавил, что переговоры об организации его третьего поединка с Тайсоном продолжаются.

"Могу сказать, что моя команда ведет переговоры с менеджерами Тайсона, и я жду их решения. Я по-прежнему готовлюсь к этому бою. Я знаю, что когда-нибудь мы договоримся, и я готов к бою с ним", - рассказал Холифилд .

Эвандер Холифилд, которому сейчас 58 лет, и 54-летний Тайсон провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.

Напомним, 1 декабря Майк Тайсон заявил, что хочет драться каждые два месяца и провести третий бой с другим ветераном из США - Эвандером Холифилдом.

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