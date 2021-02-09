Степанов заявил, что Украина планирует обеспечить бесплатный доступ к вакцинам от COVID-19 всем гражданам до конца 2021 года

9 февраля, 2021, 08:14

Министерство здравоохранения планирует обеспечить бесплатной вакциной от COVID-19 всех жителей Украины до конца 2021 года

Об этом заявил министр Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

Он отметил, что вакцинация будет добровольной.

"Мы хотим обеспечить доступ к вакцинам, хотим до конца 2021 для всех граждан бесплатный доступ, но в зависимости от этапов. Понятно, что первые четыре этапа - это граждане, которые входят в различные группы риска, или по профессиональному признаку, либо по возрасту, либо те которые имеют сопутствующие заболевания ", - сказал Степанов.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что никого не будут заставлять делать прививки от коронавируса.

Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса.