Степанов заявил, что Украина планирует обеспечить бесплатный доступ к вакцинам от COVID-19 всем гражданам до конца 2021 года
9 февраля, 2021, 08:14
Министерство здравоохранения планирует обеспечить бесплатной вакциной от COVID-19 всех жителей Украины до конца 2021 года
Об этом заявил министр Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .
Он отметил, что вакцинация будет добровольной.
"Мы хотим обеспечить доступ к вакцинам, хотим до конца 2021 для всех граждан бесплатный доступ, но в зависимости от этапов. Понятно, что первые четыре этапа - это граждане, которые входят в различные группы риска, или по профессиональному признаку, либо по возрасту, либо те которые имеют сопутствующие заболевания ", - сказал Степанов.
- Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что никого не будут заставлять делать прививки от коронавируса.
- Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса.
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