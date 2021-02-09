Степанов прокомментировал возможность введения жесткого карантина

9 февраля, 2021, 11:08

Министерство здравоохранения не планирует в ближайшее время усиливать карантин

Об этом заявил министр Максим Степанов, передает Радио Свобода .

"Мы видим успехи нашей стратегии, ведь получаем тот результат, над которым работали. В начале декабря только за первую неделю месяца у нас было 89 тыс. новых случаев COVID-19. В начале февраля - 25 тыс. новых случаев за неделю", - добавил министр.

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По его словам, до апреля введения жесткого карантина не будут обсуждать.

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"Мы не думаем, что нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года", - заявил Степанов.