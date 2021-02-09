"Ювентус" победил "Интер" и вышел в финал Кубка Италии
9 февраля, 2021, 23:38
Туринский "Ювентус" обыграл миланский "Интер" и вышел в финал Кубка Италии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Второй полуфинальный матч завершился со счетом 0: 0. Благодаря победе со счетом 2: 1 в первой встрече - "Ювентус" победил "Интер" и вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу.
В финале туринцы сыграют против победителя пары "Аталанта" - "Наполи" (первый матч 0: 0), которые встретятся 10 февраля.
Кубок Италии
Полуфинал. 2-й матч
9 февраля
"Ювентус" - "Интер" 0: 0 (первый матч 2: 1)
- 6 февраля в 21-м туре чемпионата Италии гол португальского футболиста Криштиану Роналду помог "Ювентусу" победить "Рому".
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