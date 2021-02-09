"Ювентус" победил "Интер" и вышел в финал Кубка Италии

9 февраля, 2021, 23:38

Туринский "Ювентус" обыграл миланский "Интер" и вышел в финал Кубка Италии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Второй полуфинальный матч завершился со счетом 0: 0. Благодаря победе со счетом 2: 1 в первой встрече - "Ювентус" победил "Интер" и вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу.

В финале туринцы сыграют против победителя пары "Аталанта" - "Наполи" (первый матч 0: 0), которые встретятся 10 февраля.

Кубок Италии

Полуфинал. 2-й матч

9 февраля

"Ювентус" - "Интер" 0: 0 (первый матч 2: 1)

6 февраля в 21-м туре чемпионата Италии гол португальского футболиста Криштиану Роналду помог "Ювентусу" победить "Рому".