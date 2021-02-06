Роналду принес "Ювентусу" победу над "Ромой" в чемпионате Италии
6 февраля, 2021, 20:53
В 21-м туре чемпионата Италии гол португальского футболиста Криштиану Роналду помог "Ювентусу" победить "Рому"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Турине Роналду вывел "Ювентус" вперед на 13-й минуте. Преимущество "Ювентуса" увеличилось на 70-й минуте, когда в собственные ворота забил Ибанез.
"Ювентус" победил "Рому" 2:0, набрал 42 очка и вышел на третье место. Римляне, которых возглавляет бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, с 40 пунктами опустились на четвертую позицию.
Чемпионат Италии
21-й тур
6 февраля
"Ювентус" - "Рома" 2:0
Голы: Роналду, 13 Ибанез, 70 (авт.)
- Напомним, 6 февраля украинский футболист Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в ничейном матче чемпионата Италии против "Торино".
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