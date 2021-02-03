Голкипер "Ювентуса" Буффон установил невероятное достижение в 43 года

3 февраля, 2021, 09:39

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сыграл 1100-й матч в карьере

Об этом сообщает Opta в twitter.

Буффон сыграл 1100-й матч в карьере против "Интера" в первом полуфинальном матче Кубка Италии. 43-летний голкипер помог "Ювентусу" победить 2: 1.

Эта игра стала для Буффона 679-й по туринский клуб. 220 матчей он сыграл за итальянскую "Парму", 25 - за французский ПСЖ и 176 - за сборную Италии.

Кубок Италии

Полуфинал. 1-й матч

2 февраля

"Интер" - "Ювентус" 1: 2

Голы: Мартинес, 9 - Роналду, 26, 35

Уродливый матч состоится 9 февраля в Турине

28 января стало известно, что "Ювентус" предложил 43-летнему голкиперу Джанлуиджи Буффону продлить контракт.

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