Голкипер "Ювентуса" Буффон установил невероятное достижение в 43 года
Об этом сообщает Opta в twitter.
Буффон сыграл 1100-й матч в карьере против "Интера" в первом полуфинальном матче Кубка Италии. 43-летний голкипер помог "Ювентусу" победить 2: 1.
Эта игра стала для Буффона 679-й по туринский клуб. 220 матчей он сыграл за итальянскую "Парму", 25 - за французский ПСЖ и 176 - за сборную Италии.
Кубок Италии
Полуфинал. 1-й матч
2 февраля
"Интер" - "Ювентус" 1: 2
Голы: Мартинес, 9 - Роналду, 26, 35
Уродливый матч состоится 9 февраля в Турине
1100 - Gianluigi #Buffon will play tonight his 1100th match among clubs and Italy. Infinity. #InterJuventus #CoppaItalia #InterJuve pic.twitter.com/fOHMcVCujj- OptaPaolo (@OptaPaolo) February 2, 2021
- 28 января стало известно, что "Ювентус" предложил 43-летнему голкиперу Джанлуиджи Буффону продлить контракт.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти