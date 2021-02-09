Греция заявила о начале третьей волны коронавируса

9 февраля, 2021, 18:44

9 февраля в Греции объявили о приходе третьей волны коронавируса. Через неделю страна начнет вакцинацию лиц в возрасте от 75 до 79 лет

Об этом сообщил глава Минздрава страны Василис Кикилиас, передает Укринформ.

"Анализ ситуации, который я получаю от экспертов... показывает, что третья волна приходит и в нашу страну", - рассказал министр перед экстренным заседанием правительства по ситуации с COVID-19.

Первая волна коронавируса, как и во многих странах мира, произошла в Греции в марте прошлого года, вторая - осенью, что заставило правительство возобновить общенациональный карантин. Среди прочего, в стране запретили колядовать на Рождество.

По словам главы Минздрава, в Афинах 71% коек в отделениях интенсивной терапии, предназначенных для пациентов с COVID-19, сейчас занят.

С начала пандемии в Греции зафиксировано более 165 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 6 тысяч человек умерли от болезни.

Василис Кикилиас отметил, что со следующей недели в Греции начнется вакцинация пожилых людей. В частности, вакцинируют греков в возрасте от 60 до 64 лет и от 75 до 79 лет.

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