Греция заявила о начале третьей волны коронавируса
Об этом сообщил глава Минздрава страны Василис Кикилиас, передает Укринформ.
"Анализ ситуации, который я получаю от экспертов... показывает, что третья волна приходит и в нашу страну", - рассказал министр перед экстренным заседанием правительства по ситуации с COVID-19.
Первая волна коронавируса, как и во многих странах мира, произошла в Греции в марте прошлого года, вторая - осенью, что заставило правительство возобновить общенациональный карантин. Среди прочего, в стране запретили колядовать на Рождество.
По словам главы Минздрава, в Афинах 71% коек в отделениях интенсивной терапии, предназначенных для пациентов с COVID-19, сейчас занят.
С начала пандемии в Греции зафиксировано более 165 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 6 тысяч человек умерли от болезни.
Василис Кикилиас отметил, что со следующей недели в Греции начнется вакцинация пожилых людей. В частности, вакцинируют греков в возрасте от 60 до 64 лет и от 75 до 79 лет.
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