Карантин: Греция запретила колядовать на рождественские праздники

23 декабря, 2020, 08:30

В Греции запретили традиционное колядование на рождественские праздники из-за коронавируса

Об этом сообщает Ekathimerini .

Заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас заявил, что церквям позволят открыться только на Рождество (в православной Греции празднуется 25 декабря), Новый год и Богоявления (6 января). Число посетителей ограничивается в зависимости от размера храма и составит от 25 до 50 человек. Использование маски будет обязательным на протяжении всей службы.

Также добавил, что будет действовать комендантский час с 21:00 до 5:00, полиция будет проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение карантинных мероприятий во время праздников.

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