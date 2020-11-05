Греция возвращает общий карантин на три недели из-за всплеска коронавируса

5 ноября, 2020, 16:47

Греция возвращается к общенациональному карантину, чтоб остановить "агрессивный" всплеск случаев заражения коронавирусом

О введении трехнедельного локдауна объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает Ekathimerini.

В телеобращении к народу он заявил, что прирост числа новых случаев COVID-19 за последние пять дней заставляет его немедленно принять жесткие меры.

"Еще раз, я предпочитаю принять меры [по борьбе с коронавирусом] раньше, чем позже", - сказал Мицотакис, добавив, что решение правительства основывается на рекомендациях экспертной комиссии.

Второй локдаун в Греции начнет действовать в субботу утром, 7 ноября. Жесткие карантинные меры предусматривают закрытие розничных магазинов и школ, а также приостановку транспортного сообщения между регионами.

Ученики средних школ перейдут на дистанционное обучение, а детские сады и начальные школы останутся открытыми.

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Жителей Греции вновь обяжут отправлять текстовые сообщения на правительственный номер, чтобы пойти на работу, за покупками, посетить врача или заняться спортом.

Суточный прирост новых случаев заражения коронавируса в Греции установил новый рекорд: в среду выявили 2 646 новых случаев. Общее количество случаев COVID-19 сейчас составляет 46 892. С начала пандемии от COVID-19 умерли 673 человека.

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